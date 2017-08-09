Суд в Индии запретил десятилетней жертве изнасилования делать аборт

Суд в индийском городе Чандигарх на севере страны запретил десятилетней девочке, находящейся на девятом месяце беременности, делать аборт вследствие поздних сроков вынашивания плода. Об этом сообщает The Independent.

Решение было принято после консультации с врачебной комиссией из восьми специалистов. Они постановили, что плод здоров, а принудительное прерывание беременности может быть смертельно опасным для девочки.

Ребенку назначили специальную диету: будущей маме назначено есть побольше яиц, рыбы, куриного мяса, молока и фруктов. Ее регулярно станут навещать врачи, полицейские и социальные работники — медики опасаются, что деторождение в ее возрасте может быть смертельно опасным. Родители девочки остались недовольны решением: по их собственным словам, им не нужен еще один ребенок в семье.

По данным издания, они ходатайствовали о разрешении аборта слишком поздно, поскольку ничего не знали о беременности дочери. Лишь когда она пожаловалась на боль внизу живота, ее показали доктору. Впоследствии девочка призналась: когда она была в гостях у дяди, он несколько раз насиловал ее.

По индийским законам, делать аборт после 20-й недели беременности запрещено. Исключение может быть сделано лишь по решению суда - если есть вероятность гибели плода или если продолжение беременности угрожает жизни матери.