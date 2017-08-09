В Баку арестован педофил

В Баку арестован мужчина, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщили в Бакинской городской прокуратуре.

8 августа в Сабаильской районной прокуратуре по статье 150.3.3 УК возбуждено уголовное дело в отношении Аббаса Мурада (1983 г.р.), совершившего в отношении проживающей в Баку малолетней Нигяр Гусейновой (имя и фамилия изменены) действия сексуального характера.

По делу была назначена судмедэкспертиза, допрошены свидетели и проведены другие неотложные следственные действия. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий А.Мурад был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.

Решением районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.