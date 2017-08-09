Эмираты объявили бойкот европейским банкам

Объединенные Арабские Эмираты объявили неофициальный бойкот таким европейским банкам, как Credit Suisse, Deutsche Bank и Barclays, в связи с тем, что представители бизнес-кругов Катара являются их крупными акционерами.

По данным The Financial Times, вышеуказанные банки в ближайшие месяцы вряд ли выиграют существенные мандаты в Абу-Даби, поскольку их крупнейшими акционерами выступают Суверенный фонд Катара и члены правящей семьи, отмечает ТАСС.

«Нам сказали, что в действии неофициальный бойкот. Публично не сообщалось о черных списках, однако здесь речь идет о закулисных махинациях», — цитирует издание источник, знакомый с ситуацией.