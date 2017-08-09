Саакашвили: Россия готовится к захвату Белоруссии

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Россия собирается захватить Белоруссию, и операция начнется во время совместных военных учений "Запад". Такое заявление он сделал в интервью агентству BNS, сообщает "Украина ру".

"Что мы видим в Белоруссии — я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Белоруссию", — утверждает бывший политик.

По его мнению, необходимая инфраструктура для захвата страны будет привезена во время учений "Запад".

"Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто сейчас украинцы ее задерживают у своих границ", — заявил Саакашвили.

Совместные российско-белорусские учения "Запад" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.