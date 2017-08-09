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В Казахстане владелец Porsche меняет его на биткоины

 

В Казахстане владелец спорткара Porsche 911 Turbo намерен обменять его на криптовалюту биткоин или Ethereum, либо же на ферму для майнинга. Соответствующее объявление появилось на местном сайте kolesa.kz.

"911 Turbo, кузов 997 мк1, куплен в 2006 году в автосалоне "Меркур", сервисная история с момента покупки. Крашеных и битых деталей нет. Керамические тормоза и элементы карбона в салоне", — написал автор объявления.

Не оказывается он и от денег, и готов продать спорткар за 19,5 млн тенге (около $59 тысяч).

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