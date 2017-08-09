Дом, где провел детство Трамп, сдается в аренду

Дом в нью-йоркском районе Куинс, где провел детство нынешний президент США Дональд Трамп, сдается на сервисе краткосрочной аренды Airbnb, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Newsday.

Особняк сдается за 725 долларов за ночь. Дом был продан неназванному покупателю в марте этого года за 2,14 миллиона долларов и затем сдан в субаренду за 4 тысячи долларов в месяц.

Среди достопримечательностей дома на сайте Airbnb описана "гигантская картонная фигура Дональда в гостиной.

"Немного изменилось с тех пор, как Трампы жили здесь. Кухня — в оригинальном состоянии, а роскошная мебель показывает стиль и достаток, в которых стали бы жить и Трампы", — говорится в объявлении. Предложение пожить в доме действующего президента является уникальным, заявляют авторы объявления.