Глава Пентагона пригрозил Северной Корее гибелью режима

КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа". Об этом сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.



"Ким Чен Ын должен принять во внимание единую позицию СБ ООН и заявления правительств по всему миру, которые согласились, что КНДР представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности", — говорится в заявлении Мэттиса.

"КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", — отмечает министр.