История с отправкой партии туркменской нефти в Иран, о которой уже сообщал haqqin.az, продолжает обрастать новыми подробностями и реакцией со стороны неких «заинтересованных сторон».

Напомним, что согласно ранее опубликованному сообщению, 3 августа в иранский порт Нека прибыло судно под российским флагом «ВФ Танкер-20», доставившее около шести тысяч тонн туркменской нефти производства компании Dragon Oil.

Нефть была выгружена в терминал, принадлежащий NIOC (Национальная Иранская нефтяная компания). Это оказалась первая за долгое время партия нефти, которую Dragon Oil, на 100% принадлежащая Эмиратской национальной нефтяной компании (ENOC) (по другим данным 50% принадлежит компании, зарегистрированной в офшоре – Британских Виргинских островах), решила поставить в Иран совместно со своей дочерней торговой структурой в Сингапуре - ENOC Trading.

Решение Dragon Oil и ENOC о возобновлении поставок нефти в Иран вызвало удивление у участников рынка. Напомним, что несмотря на то, что в 2016 году часть санкций против Ирана была снята, многие ограничения в отношении него продолжают действовать и по сегодняшний день. Ряд компаний предпочитают дождаться соответствующих подробных рекомендаций от Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC), прежде чем начать какой-либо бизнес с Ираном.

В ситуации, когда Dragon Oil осуществляет все расчеты по туркменской нефти в долларах США, работает на долгосрочной основе с американскими подрядчиками (например, с крупнейшей американской нефтесервисной компанией Schlumberger) и имеет граждан США у себя на руководящих должностях, решение о возобновлении поставок в Иран вызывает вопросы.

Как отмечалось в публикации haqqin.az, не исключено, что данная поставка в Иран вообще не была изначально запланирована компанией Dragon Oil.

Так, судно "ВФ Танкер 20" прибыло в порт Баку и находилось на рейде здесь с 25 июля по 1 августа. Однако судну было отказано в выгрузке в связи с обнаружением на нем незадокументированного (возможно - контрабандного) груза. После этого компания ENOC перенаправила танкер в иранский порт Нека, где имеется возможность выгрузки груза без предъявления документов на товар.

Вскоре после публикации материала в редакцию нашего сайта позвонил некий «Гурами», заявивший, что информация не соответствует действительности, однако полностью представиться – кто он такой и кого представляет, «Гурами» отказался.

Однако редакции удалось выяснить, что грузинский номер принадлежит некоему Джабе Тариманашвили. И он – представитель компании Malianno Holding Inc (головной офис в Женеве). Кстати, в экспертном сообществе haqqin.az сообщили, что фирма эта не на слуху, а значит, ничего особого из себя не представляет.

Dragon Oil же является компанией по разведке, разработке и добыче нефти и газа. Основным активом компании является контрактная площадь Челекен в восточной части Каспийского моря на шельфе Туркменистана. Компания имеет разведочные активы в Тунисе, Ираке, Афганистане, Египте и Алжире. Корпоративная штаб-квартира находится в Дубае, ОАЭ.

В первую очередь, редакция попыталась связаться с офисом компании Dragon Oil в Ашхабаде. Мы позвонили по номеру +971 4 305 3500, указанному на официальном сайте компании. Оператор соединил нас с человеком, отвечающим за пиар. Едва услышав, что звонок из Азербайджана, собеседник разъединился. Корреспондент попытался поговорить с ним. И вновь такой же результат.

Затем мы решили связаться с головным офисом в Дубае по номеру +971 4 305 3600. Оператор соединил нас с человеком, отвечающим за пиар (некий мистер Горов). Он начал разговор очень дружелюбно, однако, когда мы объяснили ему, откуда звоним и по какому вопросу, он сказал, что не имеет права давать такие сведения, и что только исполнительный директор Али Рашид Ал Джарван может делать заявления для прессы. Дал телефон помощника исполнительного директора +971 4 305 36 11.

Помощник ответила, выслушала просьбу и вновь перенаправила нас, на этот раз уже в отдел по контролю за исполнением правил. Там никто не ответил и нас разъединили. Попытки вновь позвонить помощнику директора или оператору ничего не дали. На звонки они больше не отвечали. Возможно, им было что скрывать?

Отметим, что мы также звонили в офис компании в Лондоне. Однако выяснилось, что по указанному на сайте компании номеру +44 20 7647 7800 находится лондонский офис ENOC. Там заявили, что все вопросы, связанные с "Dragon Oil", необходимо решать, позвонив в их офис в Дубае, что мы и сделали. Безрезультатно.

Кстати говоря, в сопроводительных документах на эту партию нефти отмечалось, что поставка идет в Италию. Но почему же тогда после сомнений, возникших в Баку у представителей контролирующих органов, танкер отправился в Иран?

Один из источников haqqin.az отметил, что Италия является своего рода хабом и поэтому отмечается в качестве окончательного получателя груза. Однако по пути нефть могут перепродать несколько раз и это является обычной практикой.

В то же время на условиях анонимности источники в Тегеране сообщили, что данная поставка действительно предназначалась для Ирана в счет погашения существующей задолженности Ашхабада перед Тегераном по контракту, связанному с монтажом в Туркмении оптико-волоконных сетей.

Самое интересное в том, что Dragon Oil с 2011 года входит в систему "черных рыцарей", то есть компаний, сотрудничество с которыми позволяет Ирану обходить международные санкции. Юридически ничего не доказано, но подобные обвинения в 2013 году выдвигались и против ENOC Trading.

Возможно, сейчас речь идет о попытке проверить маршрут для дальнейшего использования. Такой своеобразный разведочный рейс. И уже точно можно сказать, что азербайджанские компетентные органы оказались начеку, заподозрив незадокументированный груз на судне.