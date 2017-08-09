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Курдистан готовится объявить независимость

Автор: Подготовил Ильгар Исмаиллы, отдел информации 

Конституция Ирака фактически бездействует, страну разделили между собой различные группировки, поддерживать сотрудничество с Багдадом невозможно, заявил президент автономного Иракского Курдистана Масуд Барзани, передает турецкая Hürriyet со ссылкой на лондонское издание «Al-Hayat».

«Суверенитет Ирака существует только номинально, на самом деле страна уже разорвана на части и фундамент нашего партнерства разрушен. В Ираке идет сектантская война, а суверенного и целостного иракского государства уже не существует», - убежден Барзани.

В связи с создавшейся обстановкой, считает лидер иракских курдов, Курдистан не может нести ответственность за решения Багдада, способствующие еще большей нестабильности в стране.

Региональное правительство Курдистана настаивает на проведении референдума о полной независимости своего автономного образования уже в сентябре этого года с тем, чтобы народ сделал выбор - отделиться или остаться в составе Ирака.

Барзани заявил, что переход к независимости является частью мирного процесса, а главная цель референдума - в предотвращении трагедий и войн в будущем.

«Независимость является законным правом нашего народа, и референдум должен состояться при первой же возможности, чтобы мир был осведомлен о воле народа Курдистана. ...Мы не хотим потратить еще 100 лет и быть жертвами трагедий, которые уже имели место в Ираке», - отметил Барзани.

Курдский лидер подчеркнул, что мировая общественность должна знать, что Иракский Курдистан на протяжении многих лет является очагом безопасности и стабильности в регионе, и независимый Курдистан будет следовать тем же политическим курсом.

Вместе с тем Барзани заверил, что референдум не является объявлением войны или враждебности по отношению к соседним государствам. «Мы верим в необходимость установления дружеских связей с нашими соседями, особенно с Турцией».

Размышляя о положении курдов, проживающих в близлежащих регионах, он отметил, что само их существование не может бесконечно отвергаться и что вопрос об их независимости должен быть мирно разрешен в рамках территориальной целостности этих государств.

Президент подчеркнул, что референдум станет демонстрацией воли народа Курдистана.

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