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Шеф Пентагона: КНДР потерпит поражение

 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР потерпит поражение в гонке вооружений и любом конфликте, который она спровоцирует, сообщает РИА Новости.

"Хотя Госдепартамент прикладывает все возможные усилия для устранения этой глобальной угрозы (ядерной программы КНДР) дипломатическими мерами, необходимо отметить, что объединенные военные силы (США и их) союзников располагают на сегодня самыми четкими, натренированными и надежными оборонными и наступательными возможностями на Земле", — говорится в заявлении министра.

"Действия режима КНДР будут значительно превзойдены нашими и (КНДР) потерпит поражение в любой гонке вооружений или конфликте, который она инициирует", — отмечает Мэттис.

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Шеф Пентагона: КНДР потерпит поражение
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