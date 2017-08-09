В Турции 150 тысяч армян-нелегалов

Турция становится для соседних стран региональным центром трудовых мигрантов, пишут турецкие СМИ.

Неофициальные данные свидетельствуют о том, что в настоящее время в Турции нелегально работают 150 тысяч мигрантов-армян, 100 тысяч грузин, а также африканцев, иранцев, казахов, туркмен и арабов, сообщает турецкое издание Sabah.

Кроме незаконных мигрантов, в стране проживает также около трех миллионов сирийских беженцев.

Издание отмечает, что рост числа незаконных мигрантов вынуждает власти страны к принятию жестких мер.