Турецкие националисты призвали Россию отказаться от военного союза с Арменией

Председатель националистической Партии великого единства (ВВР) Турции Мустафа Дестиджи на собрании своей партии выступил с жестким заявлением, призвав Россию отказаться от структуры объединенной армяно-российской группировки войск, сообщает haqqin.az со ссылкой на Haber 7.

«Объединение войск России и Армении не вызвало должного интереса у турецкого общества, но стоит ближе присмотреться к причинам этого решения», сказал М.Дестиджи.

По его словам, Россия не нуждается в объединении войск с Арменией. Совместные войска создаются в интересах Армении и направлены они будут против Азербайджана и Турции.

«Турция в случае агрессии против Азербайджана обязана быть рядом с Азербайджаном, поэтому Россию с помощью дипломатии нужно отговорить от решения о создании совместной армейской группы», - говорится в заявлении.