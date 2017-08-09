Захарченко отказывается от Малороссии

Глава сепаратистской «Донецкой народной республики» Александр Захарченко заявил, что отказывается от названия «Малороссия», но сама идея «получила широкую поддержку», передает РИА Новости.
«Идея провозглашения государства - правопреемника Украины встретила широкую поддержку среди населения страны, однако названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение», — заявил Захарченко.
"Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны", — добавил он.