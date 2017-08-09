После того, как в России ввели упрощенную процедуру получения гражданства РФ для украинцев, следует ожидать, что еще больше граждан Азербайджана пожелают стать украинцами. Напомним, что Государственная Дума Российской Федерации приняла поправку, по которой для получения российского паспорта достаточно письменно отказаться от гражданства Украины и присягнуть на верность России. Так что теперь украинское гражданство для иностранцев выступает трамплином, с которого гораздо легче стать гражданином РФ.

«На российские паспорта сейчас есть спрос. Налог на доходы физлиц в РФ всего 13 процентов. В то время как в Бельгии, например, до 50% дохода бизнесмен должен отдавать государству, – объясняет источник издания «Страна.ua». – Плюс в российском законодательстве есть инструменты, которые позволяют платить налог только на часть доходов. Кроме того, российское законодательство позволяет владеть оффшором. Поэтому после того, как в России приняли упрощенную процедуру получения российского гражданства для украинцев, многие европейцы резко захотели переписаться в украинцев. Чтобы потом получить российский паспорт, зарегистрироваться и стать налоговым резидентом РФ (проживая там более 183 дней в году), чтобы законно платить умеренные налоги там, а не высокие – в Европе».

Через украинский паспорт также гораздо проще легализоваться в России гастарбайтерам из Грузии, Армении, Азербайджана. Фирмы-посредники уже анонсируют новую услугу: сразу два паспорта – украинский и российский, – «под ключ».

Между тем, согласно статистике, в 2016 году по решению Государственной миграционной службы (ГМС) Украины по упрощенному порядку украинский паспорт получили 303 гражданина Азербайджана, а за шесть месяцев этого года уже 159. Кроме того, гражданство приобреталось и указами президента Украины. Например, в 2014 году таким образом его получили 49 азербайджанцев, в 2016 году – 22, а в этом году пока что 8.

Как пояснил в беседе с haqqin.az директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, украинские паспорта сейчас можно приобрести только через ГМС или благодаря указу главы государства.

По словам собеседника, по неофициальной информации гражданство Украины можно приобрести в среднем за 5 тысяч долларов: «Все зависит от того, имеете ли вы хоть малейшее основание для получения гражданства страны. Например, ваши родственники родились на территории Украины (еще во времена СССР) и прочее – это будет дешевле. А если с нуля – то цена может доходить и до 10 тысяч долларов. Классический пример приобретения гражданства Украины – украинская жена. Она может быть и настоящей, и фиктивной».

Всплеск интереса к получению украинского гражданства можно объяснить разными причинами. К примеру, эксперт отмечает увеличение потока курдов-езидов из Армении в Украину: «Они активно пытаются получить гражданство нашей страны. Причины понятны: Украина ближе к Европе, по сравнению с Арменией здесь больше возможностей для бизнеса. Кроме того, они сталкиваются с этническими конфликтами в Армении».

«Получается так, что они не могут купить гражданство европейской страны, например, Германии, в итоге покупают украинское, как более дешевое. И как точку для старта в Европу. Опять же, у нас безвизовый режим с европейскими странами. «Армянские» курды в Украине формируют строительные бригады и работают по польским заказам. У нас тут есть уже целая курдская диаспора», - рассказывает Охрименко.

Коснулся он и облегченного режима получения российского гражданства гражданами Украины. «В нашей стране отказаться от гражданства не менее сложно, чем получить его. После событий на Донбассе и в Крыму какая-то часть украинцев выехала в Россию, работает там. Чтобы получить российский паспорт, им надо приехать обратно, пройти процедуру отказа от гражданства Украины. И это может обойтись все в те же 5 тысяч долларов. Но Москва разрешила получать российское гражданство без документа, подтверждающего отсутствие украинского гражданства».

Охрименко не исключил, что увеличится поток желающих получить украинское гражданство с тем, чтобы в дальнейшем приобрести российский паспорт. Речь в том числе идет и о нынешних гражданах Азербайджана.