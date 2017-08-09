Президент США заявил, что Северную Корею ждут «огонь и ярость», если она продолжит угрожать Америке. Так он ответил на заявление Пхеньяна, что он «тысячекратно» отомстит США за новые санкции, введенные Совбезом ООН. Тут же последовало сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи, что стратегические силы Северной Кореи разрабатывают план атаки ракетами средней дальности острова Гуам, где расположена американская военная база.

И что теперь? Ждать новых сообщений в твиттере Трампа? Госсекретарь Рекс Тиллерсон уже кинулся тушить пожар паники, который разжег президент своим заявлением. Самолет Тиллерсона приземлился на Гуаме, том самом, 160 тысяч жителей которого поежились от угрозы ракетной атаки, и призвал американцев спать спокойно, дескать, никаких признаков эскалации не наблюдается.

А то, что президент США несколько художественно высказался в адрес КНДР, так это для того, чтобы там его лучше поняли, дескать, это он применил их собственный образный язык. У проблемы две стороны.

Одна – внутриамериканская. Никогда во главе страны там не стоял настолько легкомысленно относящийся к своим словам человек, при том, что цена его слов чрезвычайно высока. Дональд Трамп действительно в риторике опустился на уровень, который позволяет себе нынче разве что Пхеньян.

Даже в России заявления о том, что Америку можно превратить в радиоактивный пепел, делают специально заряженные на пропагандистскую работу журналисты, но не представители власти и тем более не президент. И многих напрягает один вопрос: такая легкость в словах может означать соответствующую безответственность в действиях, а в этом случае речь может идти о большой войне.

И тут вторая сторона проблемы. При колоссальном преимуществе в силе, США не могут рассчитывать на простое решение проблемы ядерного вооружения Северной Кореи военным путем. Во-первых, ядерные объекты КНДР разбросаны по всей территории страны, включая горные районы, и их уничтожение точечными ударами далеко не гарантировано. Как и неясно, насколько режим Ким Чен Ына вооружен.

Точно неизвестно число боеголовок, хотя называют приблизительную цифру в шесть десятков, и информация о том, что их удалось уменьшить для размещения на ракетах, вроде бы подтверждается, но, может, и нет. Зато точно известно, что режим располагает запасами биологического и химического оружия.

Собственно, убийство сводного брата руководителя Северной Кореи Ким Чен Нама в феврале этого года было наглядно осуществлено с помощью боевого химического вещества: дескать, имеется и можем применить. Но неизвестно и то, насколько американская, японская и южнокорейская противоракетная оборона способна отразить удар. Все, что не 100%, означает недопустимо высокие потери.

Кроме того, в постоянных заложниках оказывается Сеул, столица Южной Кореи, многомиллионный город, находящийся в прямой досягаемости дальнобойной артиллерии северокорейцев. Нейтрализовать все батареи, находящиеся в горах, быстро не получится. А в Сеуле расположены штаб-квартиры ведущих корпораций – «Самсунг», «Хюндай» и других мировых гигантов.

Любая угроза им будет означать глобальные экономические последствия, тут небольшой войной на задворках мира не обойтись. А с какими трудностями столкнется Китай, когда туда повалят миллионы беженцев? А какие средства понадобятся на восстановление разрушенного войной полуострова? В общем, военный выбор никаких проблем не решает, но создает другие, совершенно недопустимого масштаба. В любом случае нужно усаживать Ким Чен Ына за стол переговоров. Как – непростая задача. Но возвращаясь к проблеме номер один, президентский твиттер этому никак не способствует. Причем проблема еще и в том, что Трамп не обладает каким-либо планом ее решения.

То есть его угрозы – это всего лишь слова, безо всякого расчета последствий. Будто это такая игра: кто кого красочней облает и напугает. Только пугает эта игра не Северную Корею, которая лишь получает подтверждение своей всегдашней пропаганде об американской угрозе, эта игра не на шутку пугает весь остальной мир.