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Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям haqqin.az из Грузии

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

Известный грузинский политолог Петр Мамрадзе в беседе с haqqin.az заявил, что Грузия не присоединялась к антироссийским санкциям.

Несколько дней назад руководитель дипломатической миссии Евросоюза Федерика Могерини объявила, что Тбилиси и Киев присоединяются к решению Евросовета о продлении на один год санкций против России.

П.Мамрадзе уверен, что Могерини заблуждается и неверно информирует мировую общественность, в действительности же Грузия еще в 2014 году присоединилась к санкциям в отношении Крыма, а не России.

«Могерини, конечно же, ошиблась, упомянув Грузию в одном ряду со странами, разделяющими санкции в отношении России. Насколько я знаю, Азербайджан, как и Грузия, в свое время поддержал санкции против Крыма. И это понятно - наши страны, сами столкнувшиеся с территориальными проблемами и оккупацией своей земли, не могут признать аннексию Крыма. Даже Москва воспринимает такую позицию Баку и Тбилиси без особого раздражения.

В то же время мне достоверно известно, что как только появилась информация о высказывании Могерини, что мы якобы приняли антироссийские санкции, замглавы МИД РФ Григорий Карасин сразу же связался со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе и пригрозил ответными мерами. Но после того как российской стороне объяснили ошибку Могерини, эту тему дальше развивать не стали», - утверждает П.Мамрадзе.

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