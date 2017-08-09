Германия предупреждает США об опасности ядерной войны

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) раскритиковал президента США Дональда Трампа за угрозы в адрес КНДР и указал на опасность развязывания ядерной войны, передает Дойче велле.

По словам немецкого министра, риторика Трампа вызывает обеспокоенность и опасения, что "мы, как в случае с Первой мировой, в сомнамбулическом состоянии придем к войне, только на этот раз к войне, которая при определенных обстоятельствах будет вестись ядерным оружием".

С таким заявлением Габриэль выступил в среду, 9 августа, во время визита в Уганду.

Немецкий министр обратил внимание на то, что демократически избранный президент использует столь же агрессивную риторику, как та, что до сих пор исходила от северокорейского режима. По мнению Габриэля, нельзя отвечать Пхеньяну такими же выражениями, чтобы не закрутить спираль эскалации конфликта еще больше.