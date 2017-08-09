Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»

Военный лётчик подполковник запаса Анатолий Золотухин живет в городе Бердске Новосибирской области. В интервью местному телеканалу он рассказал, как в 90-е годы, являясь командиром авиационной части в Гяндже, самостоятельно принял решение и без приказа увел эскадрилью боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24, которые должны были остаться в Азербайджане, в Россию, сообщает haqqin.az.

А.Золотухин хвалился, что, проходя службу в Азербайджане, он сумел четыре раза переправить оттуда авиационную технику. За шесть месяцев до того, как его воинская часть должна была влиться в Вооруженные силы Азербайджана, он отправил в Тбилиси, а оттуда – в Санкт-Петербург военно-транспортные самолеты Ан-26. Потом под видом ремонта ему удалось переправить в Россию несколько вертолетов Ми-9, хотя эти машины должны были быть переданы Азербайджану.

Бывший военный летчик вспоминает, как, увидев, что министр обороны Азербайджана в сопровождении охраны прибыл в авиационную часть, чтобы принять ее под свое командование, он приказал поднять в воздух эскадрилью вертолетов Ми-8.

«Когда пытались захватить часть, прилетел министр обороны Азербайджана, я его увидал на аэродроме - знал его самолет ЯК-40, понял, что он приземлился. Ну и было ясно, что в этот день он попытается сделать захват аэродрома. Дал команду «на взлет», поднял свою часть – оставшиеся 6 вертолетов «МИ-8» и мы перелетели в Грузию», - утверждает Золотухин.