Скандал с содержащими смертельно опасный для человека химикат куриными яйцами разгорелся сразу в нескольких странах ЕС. Поначалу стало известно, что фирма из бельгийского города Вельде использовала яд фипронил для борьбы с насекомыми, который позже поставила на птицефермы в Бельгии, Нидерландах и Германии. Чуть позже яйца с отравой обнаружили в магазинах Франции и Великобритании. А теперь эксперты ЕС утверждают, что яйца с фипронилом могли попасть на полки магазинов как минимум семи стран Европы.

Симптомы отравления фипронилом — недомогание, рвота, головная боль. Фипронил не считается канцерогенным, но может нанести вред нервной системе и таким внутренним органам, как печень и почки. Особенно опасен для детей.

Haqqin.az постарался выяснить, не грозит ли «яичная беда» и Азербайджану. Глава пресс-службы Государственной службы ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства страны Йолчу Ханвели прежде всего заверил, что Азербайджан себя обеспечивает куриными яйцами полностью и потому в импорте этой продукции не нуждается. Так что на прилавках наших магазинов яйца исключительно отечественные.

«Ну и фипронил у нас для борьбы с насекомыми не используется. На птицефермах у нас обычно используют такие препараты, как дуст, ниантитол и блотик», - отметил эксперт.