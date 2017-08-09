Подписаться на уведомления
 

Скандал с ядовитыми яйцами реакция Азербайджана

Автор: Отдел социума 

Скандал с содержащими смертельно опасный для человека химикат куриными яйцами разгорелся сразу в нескольких странах ЕС. Поначалу стало известно, что фирма из бельгийского города Вельде использовала яд фипронил для борьбы с насекомыми, который позже поставила на птицефермы в Бельгии, Нидерландах и Германии. Чуть позже яйца с отравой обнаружили в магазинах Франции и Великобритании. А теперь эксперты ЕС утверждают, что яйца с фипронилом могли попасть на полки магазинов как минимум семи стран Европы.

Симптомы отравления фипронилом — недомогание, рвота, головная боль. Фипронил не считается канцерогенным, но может нанести вред нервной системе и таким внутренним органам, как печень и почки. Особенно опасен для детей.

Haqqin.az постарался выяснить, не грозит ли «яичная беда» и Азербайджану. Глава пресс-службы Государственной службы ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства страны Йолчу Ханвели прежде всего заверил, что Азербайджан себя обеспечивает куриными яйцами полностью и потому в импорте этой продукции не нуждается. Так что на прилавках наших магазинов яйца исключительно отечественные.

«Ну и фипронил у нас для борьбы с насекомыми не используется. На птицефермах у нас обычно используют такие препараты, как  дуст, ниантитол и блотик», - отметил эксперт.

1217 просмотров


Старости
Аскера Акбарзаде преследуют в Иране за азербайджанский язык
Аскера Акбарзаде преследуют в Иране за азербайджанский язык
Наша погода
Сегодня 34° / 23°
11 Авг 31° / 21°
12 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   1.9965 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

В Баку детей крестят по тапшу наши абсурды
Контрабандист утопил более 50 беженцев-подростков
Новое землетрясение в Бодруме
Скандал с ядовитыми яйцами реакция Азербайджана
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Германия предупреждает США об опасности ядерной войны
США выслали кубинских дипломатов
Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям haqqin.az из Грузии
Канадские военные корабли в Балтийском море
А если корейцы нанесут ядерный удар по США? наш комментарий
Азербайджанцу получить гражданство Украины - 5 тысяч долларов или украинская жена актуальный комментарий
Захарченко отказывается от Малороссии
Турецкие националисты призвали Россию отказаться от военного союза с Арменией
Известный футболист обвинен в связях с наркоторговцами
В Турции 150 тысяч армян-нелегалов
Шеф Пентагона: КНДР потерпит поражение
Курдистан готовится объявить независимость
На французских военных напал выходец из Алжира
Патрисия Каас даст концерт в Баку
Секретный маршрут нефти танкер причалил в Баку и направился в Иран
США ввели санкции против брата Уго Чавеса
Глава Пентагона пригрозил Северной Корее гибелью режима
Дом, где провел детство Трамп, сдается в аренду
В Казахстане владелец Porsche меняет его на биткоины
Саакашвили: Россия готовится к захвату Белоруссии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться