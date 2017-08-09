Новое землетрясение в Бодруме

На популярном турецком курорте Бодруме рядом с заливом Гёкова сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщают турецкие СМИ.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
На популярном турецком курорте Бодруме рядом с заливом Гёкова сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщают турецкие СМИ.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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