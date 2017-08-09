Контрабандист утопил более 50 беженцев-подростков

Более полусотни подростков погибли от рук контрабандиста, перевозившего на своей лодке беженцев из Эфиопии и Сомали — мужчина намеренно утопил их у побережья Йемена. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Оставшиеся в живых рассказали нашим коллегам, что контрабандист столкнул их с лодки в воду, когда увидел неких авторитетных людей на берегу", — говорится в распространенном Международной организацией по миграции (МОМ) заявлении.

Отмечается, что сотрудникам МОМ удалось найти останки 29 погибших, похороненные на пляже в йеменской провинции Шабва, тела остальных найти пока не удалось. По словам пресс-секретаря организации, средний возраст утопленных беженцев — 16 лет.