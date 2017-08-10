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В Альпах нашли замерзших немецких альпинистов

 

Тела двух погибших альпинистов из Германии обнаружили спасатели на склонах горного массива Монблан на высоте 4250 метров. Как сообщает Bild, мужчины погибли от переохлаждения.

По словам одного из жителей региона, в понедельник, 7 августа, стояла очень хорошая для восхождения на гору погода, однако во вторник внезапно налетел снежный шторм. Температура воздуха резко понизилась, а видимость упала практически до нуля.

По всей видимости, непогода застигла мужчин врасплох и они погибли. Местные власти уже сообщили родственникам альпинистов, что их тела удалось найти.

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