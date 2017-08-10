Трамп дважды в день получает подборку позитивных новостей о себе

Президент США Дональд Трамп дважды в день получает от своих советников подборку положительных отзывов СМИ о себе. Об этом сообщил в среду американский интернет-портал Vice, передает ТАСС.

По его данным, помощники главы вашингтонской администрации каждое утро и вечер кладут на стол в рабочем кабинете Трампа папку из 20-25 страниц, которую негласно называют в Белом доме "пропагандистским документом".

Как утверждает портал, в ней содержатся позитивные новости, напечатанные в СМИ про Трампа и деятельность его администрации, громкие заголовки положительного характера, сообщения в Twitter, авторы которых хвалят президента. К этому также нередко добавляются опубликованные за день фотографии Трампа, на которых он вышел особенно хорошо.

Как пишет Vice, за право ежедневно предоставлять Трампу папку с хорошими новостями боролись его бывший пресс-секретарь Шон Спайсер и экс-глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас. Оба они впоследствии были уволены.