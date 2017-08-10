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Игорь Додон о финансировании Западом молдавских СМИ

 

Президент Молдавии Игорь Додон возмутился объемом средств, которые Запад тратит на содержание СМИ и НПО в республике. Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook, сообщает ТАСС.

Додон также привел отчет организации "Национальный фонд поддержки демократии" за 2016 год, в котором указаны десятки ассоциаций, находящихся на содержании.

"Это только один источник финансирования со стороны Запада различных общественных организаций и СМИ в Молдавии. Миллионы и десятки миллионов леев… Кто-то говорит о борьбе с пропагандой… Какая бы была реакция "гражданского общества" и "независимой прессы", если бы нечто подобное здесь позволяла себе Российская Федерация", - написал молдавский президент.

Ранее он выступил против инициатив по запрету ретрансляции в Молдавии российских новостных и аналитических телевизионных программ, которые обсуждает местный парламент, контролируемый проевропейской Демократической партией Молдавии. Додон заявил, что не одобрит закон даже под угрозой импичмента.

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