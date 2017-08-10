Еврокомиссаров критикуют за дорогостоящие поездки в Баку

Европейские СМИ подвергли критике еврокомиссаров за дорогостоящие поездки, в том числе и в Баку. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на издание politico.eu.

Как выяснилось, только за два месяца прошлого года еврокомиссары потратили полмиллиона долларов на путешествия. И чартерные полеты составляют большую часть расходов.

Издание отмечает, что посещение Баку, которое обошлось в 75 тысяч евро, стало самой дорогой поездкой европейского комиссара в первые два месяца 2016 года, согласно расходам на поездки, изученным бельгийским журналом Knack и опубликованным сегодня. Речь идет о приезде в Баку верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

В целом, за два месяца комиссары потратили около 500 тысяч евро на 261 официальную поездку, показывает анализ. Стоимость проживания и транспорта была в целом скромной: самое дорогое ночлег в столице Эфиопии Аддис-Абебе - 629 евро.

Затраты, однако, возрастали, когда посланники Евросоюза фрахтовали самолеты. Случай с Федерикой Могерини и ее полетом в Баку как раз один из них. При этом в Еврокомиссии заявляют, что такие «воздушные такси» могут использоваться, если нет коммерческих рейсов, соответствующих графику комиссара.

Среди других дорогих поездок отмечается двухдневный визит президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в Рим в феврале 2016 года (обошлась в 27 тысяч евро).

Данные о подобных расходах были получены благодаря испанской неправительственной организации Access Info, которая три года боролась с Еврокомиссией за право получать подобную информацию.

«Мы просто запрашиваем информацию о том, как Еврокомиссия использует средства. Любой налогоплательщик имеет право знать, как расходуются его деньги», - сказала Хэлен Дарбишир, директор Access Info Europe.

Между тем, по мнению Еврокомиссии, ЕС уже «является одной из наиболее контролируемых организаций в мире», отчитывающейся о своих расходах перед Европейским парламентом и Европейской аудиторской палатой.