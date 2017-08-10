Подписаться на уведомления
 

Еврокомиссаров критикуют за дорогостоящие поездки в Баку

Автор: Отдел информации 

Европейские СМИ подвергли критике еврокомиссаров за дорогостоящие поездки, в том числе и в Баку. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на издание politico.eu.

Как выяснилось, только за два месяца прошлого года еврокомиссары потратили полмиллиона долларов на путешествия. И чартерные полеты составляют большую часть расходов.

Издание отмечает, что посещение Баку, которое обошлось в 75 тысяч евро, стало самой дорогой поездкой европейского комиссара в первые два месяца 2016 года, согласно расходам на поездки, изученным бельгийским журналом Knack и опубликованным сегодня. Речь идет о приезде в Баку верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

В целом, за два месяца комиссары потратили около 500 тысяч евро на 261 официальную поездку, показывает анализ. Стоимость проживания и транспорта была в целом скромной: самое дорогое ночлег в столице Эфиопии Аддис-Абебе - 629 евро.

Затраты, однако, возрастали, когда посланники Евросоюза фрахтовали самолеты. Случай с Федерикой Могерини и ее полетом в Баку как раз один из них. При этом в Еврокомиссии заявляют, что такие «воздушные такси» могут использоваться, если нет коммерческих рейсов, соответствующих графику комиссара.

Среди других дорогих поездок отмечается двухдневный визит президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в Рим в феврале 2016 года (обошлась в 27 тысяч евро).

Данные о подобных расходах были получены благодаря испанской неправительственной организации Access Info, которая три года боролась с Еврокомиссией за право получать подобную информацию.

«Мы просто запрашиваем информацию о том, как Еврокомиссия использует средства. Любой налогоплательщик имеет право знать, как расходуются его деньги», - сказала Хэлен Дарбишир, директор Access Info Europe.

Между тем, по мнению Еврокомиссии, ЕС уже «является одной из наиболее контролируемых организаций в мире», отчитывающейся о своих расходах перед Европейским парламентом и Европейской аудиторской палатой.

214 просмотров


Старости
Аскера Акбарзаде преследуют в Иране за азербайджанский язык
Аскера Акбарзаде преследуют в Иране за азербайджанский язык
Наша погода
Сегодня 34° / 22°
11 Авг 31° / 20°
12 Авг 32° / 22°
13 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   1.9965 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

США призывают Россию уважать целостность и суверенитет Грузии
Еврокомиссаров критикуют за дорогостоящие поездки в Баку
Игорь Додон о финансировании Западом молдавских СМИ
В Москве горят торговые павильоны
Трамп дважды в день получает подборку позитивных новостей о себе
В Альпах нашли замерзших немецких альпинистов
ДТП в Товузе: погиб пешеход
В Баку детей крестят по тапшу наши абсурды
Контрабандист утопил более 50 беженцев-подростков
Новое землетрясение в Бодруме
Скандал с ядовитыми яйцами реакция Азербайджана
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Германия предупреждает США об опасности ядерной войны
США выслали кубинских дипломатов
Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям haqqin.az из Грузии
Канадские военные корабли в Балтийском море
А если корейцы нанесут ядерный удар по США? наш комментарий
Азербайджанцу получить гражданство Украины - 5 тысяч долларов или украинская жена актуальный комментарий
Захарченко отказывается от Малороссии
Турецкие националисты призвали Россию отказаться от военного союза с Арменией
Известный футболист обвинен в связях с наркоторговцами
В Турции 150 тысяч армян-нелегалов
Шеф Пентагона: КНДР потерпит поражение
Курдистан готовится объявить независимость
На французских военных напал выходец из Алжира
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться