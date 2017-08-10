США призывают Россию уважать целостность и суверенитет Грузии

США призвали Москву уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии, говорится в поступившем в РИА Новости в среду заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт.

"США рассматривают визит президента РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и не соответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия", — говорится в заявлении Госдепартамента.

Там подчеркивается, что "США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии".

"США призывают Россию вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии", — говорится в сообщении.