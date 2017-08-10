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Цены на нефть стабильны

 

В четверг в ходе азиатских торгов нефть показала стабильность  после повышения цен днем ранее вследствие данных о сокращении запасов и объемов производства в США.

Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени уменьшилась на 1 цент (0,02%) - до $52,69 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 2 цента (0,04%) - до $49,54 за баррель.

Накануне Brent поднялась на $0,56 (1,07%), до $52,70 за баррель, WTI - на $0,39 (0,79%), до $49,56 за баррель.

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