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Азербайджанцам больше не нужна виза в Катар

Автор: Отдел информации 

Катар, который изолировали соседи по региону после дипломатического кризиса, в среду ввел безвизовый въезд для граждан 80 стран, в том числе и Азербайджана. Упрощение визового режима призвано способствовать развитию местного воздушного транспорта и туризма, которые пострадали из-за наложенного на страну эмбарго, сообщает The National.

«Освобождение от виз сделают Катар одной из наиболее открытых стран в регионе», - заявил официальный представитель туризма в Катаре Хасан аль-Ибрагим на пресс-конференции в Дохе.

Граждане 33 стран будут иметь право находиться на территории Катара без визы каждые полгода на протяжении 90 дней и граждане еще 47 стран – в течение 30 дней.

90-дневное безвизовое пребывание распространяется и на граждан Турции и большинства стран ЕС.

В течение 30 дней свободно находиться в Катаре смогут граждане Азербайджана, Украины, Грузии, Беларуси, России, Молдовы, Австралии, США, Японии, Великобритании и других государств.

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