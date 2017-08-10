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Учебный самолет разбился в Казахстане: есть погибшие

 

В Казахстане вблизи аэродрома Азем разбилось воздушное судно «Технам 2002», два человека погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.

«По первоначальным данным, сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания воздушное судно «Технам 2002» после взлета упало на удалении 2 км от аэродрома Азем. Два человека погибли (пилот-инструктор и курсант)», - отмечается в сообщении.

Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром Азем находится в 43 км от Алматы.

Отмечается, что данный фактт всесторонне изучается в Департаменте расследования происшествий на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК.

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