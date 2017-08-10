Аэропорт Тбилиси парализован

Работа Тбилисского международного аэропорта с ночи на четверг была нарушена из-за сбоя в компьютерной программе, в результате чего 8 из 22 рейсов вылетели с опозданиями на 3 - 4 часа, передает Интерфакс.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, проблема возникла в программе электронной регистрации пассажиров и багажа, из-за чего эти операции теперь приходится делать вручную, на что уходит много времени.

"В результате этого с 2 часов ночи по настоящее время с опозданиями выполнены рейсы в направлении Стамбула, Мюнхена, Афин, Варшавы, Киева, Дубая, Анталии, Шаржа", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что сейчас идет работа по ликвидации сбоя в программе, который возник частично из-за того, что в аэропорту готовится к запуску новый пассажирский терминал и осуществляется процесс соответствующей перестройки компьютерных программ.

Оператором Тбилисского аэропорта является турецкая компания TAV Urban Georgia.