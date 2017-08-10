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Священник попросил создать нудистский пляж в Крыму

 

Настоятель храма Пророка Илии в Евпатории протоиерей Георгий Куницын предложил создать в Крыму нудистский пляж,

сообщает Интерфакс.

«К нудизму церковь относится отрицательно, потому что переживает за морально-нравственное состояние общества. Но раз такое явление есть, раз существуют люди, которые придерживаются такой философии, то логично предоставить им специальное место, чтоб они отдыхали как им нравится, но не в местах общественного пользования», — сказал он.

По словам священнослужителя, он неоднократно встречал полностью обнаженных людей на общественных пляжах, которые игнорировали его замечания.

Куницын отметил, что ряду людей необходимо принимать солнечные ванны без одежды по медицинским показаниям. «В советское время в Евпатории был специальный пляж, он назывался "Лечебный", но сейчас его нет», — подчеркнул он.

Как отмечает «Крымская газета», глава администрации Евпатории Андрей Филонов поддержал инициативу обустроить отдаленный пляж для нудистов. «Сегодня это тоже субкультура. Ее нужно понимать, принимать, не нужно быть ханжой. Но должно быть отдельное место. Та территория, которая выбрана представителями этой субкультуры», — пояснил он. Филонов добавил, что пляж должен быть огорожен, чтобы не смущать отдыхающих с детьми.

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