В Японии пообещали сбивать все ракеты КНДР

Япония никогда не смирится с провокациями, устраиваемыми КНДР, передает Интерфакс заявление генерального секретаря японского Кабинета министров Есихидэ Суга.

"Провокационные действия Северной Кореи, включая последние, являются откровенно провокационными для региона - как для Японии, так и для безопасности всего мирового сообщества", - заявил чиновник журналистам в четверг.

Он подчеркнул: "Мы никогда не смиримся с этим", добавив, что силы самообороны Японии готовы сбить любую корейскую ракету, которая будет угрожать безопасности страны.

"В настоящее время, когда ситуация в регионе чрезвычайно напряжена, очень важно поддерживать сдерживающую мощь Соединенных Штатов", - отметил Суга. Он напомнил, что "президент США Трамп заявлял, что все меры против КНДР находятся на повестке дня, и правительство Японии приветствует такую политику".

Ранее в Пхеньяне заявили, что намерены атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме.