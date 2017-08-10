Турция приостановила судоходство в Босфоре

Турция приостановила судоходство в проливе Босфор, пишут Haberturk.
Движение судов в проливе приостановлено с 8:45 по местному времени.
Пролив был закрыт в связи с поисково-спасательными работами, о причинах которых не сообщается.
Турция приостановила судоходство в проливе Босфор, пишут Haberturk.
Движение судов в проливе приостановлено с 8:45 по местному времени.
Пролив был закрыт в связи с поисково-спасательными работами, о причинах которых не сообщается.
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