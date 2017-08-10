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Иран хочет заработать миллиарды на больных азербайджанцах

Автор: Отдел информации 

Министр кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Али Рабеи заявил, что страна имеет потенциал для получения доходов в размере 7 миллиардов долларов за счет ежегодного медицинского и оздоровительного туризма, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Иран.ру».

По словам министра, наиболее часто в Иран для получения медицинских услуг приезжают граждане Азербайджана, Армении и Ирака. Али Рабеи сказал, что происходит это по причине сравнительной дешевизны медицинских услуг в республике - обстоятельство, которые чиновник считает основным преимуществом медицинского туризма в Иран.

Али Рабеи сказал, что Иран предпримет меры к усилению рекламы высокого качества и низкой стоимости медицинского и оздоровительного туризма в стране.

В своем выступлении на международной конференции, которая состоялась в отеле «Хама» в Тегеране и на которой присутствовали представители бизнеса из более чем 30 стран, иранский министр сообщил, что Иран подписал соглашения с 13 соседними странами с целью развития и реорганизации сектора медицинского туризма.

Предполагается, что в этой сфере с Ираном будут сотрудничать туристические компании из более чем 30 стран, включая Азербайджан, Нидерланды, Германию, Францию, Китай, Канаду, Бразилию, Россию, Украину, Турцию, Грузию, Беларусь, Болгарию, Румынию и Узбекистан.

Кроме того, иранская государственная Туристическая холдинговая компания, входящая в Организацию социального обеспечения, должна представить комплексный план, который будет реализован при участии 22 больниц и более чем 200 врачей, специалистов и хирургов.

По словам чиновника, согласно статистическому отчету Министерства здравоохранения Ирана, с март 2016 по март 2017 года в стране прошли лечение 105 тысяч иностранных граждан.

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