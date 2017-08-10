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В Италии арестовано имущество "танцующего миллионера"

 

В Италии судебные власти наложили арест на часть имущества местного предпринимателя Джанлуки Вакки, получившего общемировую известность благодаря публикуемым в соцсетях видео с танцами, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Это решение коснулось вилл, яхт и различных акций, принадлежащих Вакки. На такой шаг в Италии пошли из-за того, что итальянец, взявший кредит в 10,5 млн евро в банке Banco BPM, не вернул деньги.

Новости о финансовых проблемах Вакки вызвали бурную реакцию среди итальянских пользователей соцсетей, причем многие не скрывают своего злорадства в связи с его проблемами. Так, некоторые итальянцы в шутку предлагают Вакии помощь в поисках низкооплачиваемой работы.

Corriere della Sera отмечает, что официально этот человек считается предпринимателем, однако на деле - бизнесом не занимается и уделяет все свое время "раскручиванию" собственного образа в соцсетях: так, в Instagram у него насчитывается около 11 млн подписчиков.

Богатым он стал благодаря семейному бизнесу по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарственных препаратов, чая и кофе. При этом сам Вакки в управлении этой компанией не участвует.

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