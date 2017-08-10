Стрельба в центре Киева: трое раненых

На киевском железнодорожном вокзале неизвестные открыли стрельбу, в результате чего получили ранения три человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киева Оксана Блищик, передает УНИАН.

«ЧП произошло на площади Вокзальной. На месте работают правоохранители. В 9:50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от заведения общественного питания возле железнодорожного вокзала в результате случившегося между ними конфликта двое злоумышленников ранили, вероятно из травматического оружия, троих мужчин. По предварительной информации врачей, у потерпевших - травмы ног и рук. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. Нападавшие скрылись», - сообщила она.

По словам Блищик, сейчас на месте происшествия работают наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают злоумышленников, выясняют обстоятельства конфликта, общаются со свидетелями и очевидцами.