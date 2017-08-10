Масуд Барзани исключил отмену референдума о независимости Курдистана

Лидер Автономного региона Иракский Курдистан Масуд Барзани дал интервью арабскому изданию «Аль Хаят» в связи с предстоящим здесь референдумом.

По словам Барзани, референдум - еще один шаг на пути к курдской независимости. «Мы не хотим войны. Мы призываем к братству и дружбе. Дату референдума о независимости определили партии Курдистана. Пути назад нет. Основная цель референдума – предотвращение новых катастроф и войн», - заявил Масуд Барзани.

Отметим, что в Иракском Курдистане 25 сентября пройдет референдум о независимости. Власти Ирака осудили это решение. Турция также выразила свою обеспокоенность в данной связи.