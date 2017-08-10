Российские военные корабли приблизились к берегам Латвии

Четыре российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением сегодня выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики, передает ТАСС.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в восьми морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 10 августа идентифицировали буксир "А. Птицын" и танкер "Лена" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

По утверждению латвийских военных, вблизи границы республики также были замечены российские корабли "РБ-42" и "РБ-401".

По версии Министерства обороны страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году - более 270-ти, а в 2014 году - свыше 250 раз.