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В Баку будет ветрено

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Временами усиливающийся, северо-западный ветер днем перейдет в умеренный и задует в северо-восточном направлении, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 22 - 25, днем - 30 - 35 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 23 - 25, днем - 32 - 34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70 - 80%, днем - 40 - 50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя составит 26 - 27, в Загульбе, в Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах – 27 - 28, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 28 - 29 градусов тепла.

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