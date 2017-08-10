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Швеция отказывается от наличных денег

 

Две трети торговых организаций Швеции считают, что наличные деньги выйдут из обращения к 2030 году. Об этом сообщает шведская газета SvD со ссылкой на доклад Королевского технологического института, передает  Lenta.

По мнению одного из авторов доклада, научного сотрудника KTH Никласа Арвидссона, шведы в  большей степени, чем жители других стран, доверяют банкам.

«Сейчас все происходит очень быстро. Для банков работа с наличностью означает только одни расходы, поэтому наличные деньги будут оставаться лишь до тех пор, пока на них будет спрос со стороны потребителей и предприятий торговли», — отметил он.

Сейчас безналичные платежи составляют 80 процентов от общего объема расчетных операций в стране, тенденция к росту сохраняется, отмечает издание.

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