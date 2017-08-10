Очередная незаконная вырубка деревьев в Баку

В Баку расследуется факт вырубки фруктовых деревьев восьми различных пород по улице Шафаята Мехтиева, 3 в Ясамальском районе Баку, говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов.
Жалоба на месте была рассмотрена сотрудниками министерства. Было установлено, что деревья были незаконно срублены неизвестными лицами.
По данному факту сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов был составлен акт, и в целях выявления виновных и применения к ним законных мер сделано было соответствующее обращение в Ясамальский РУП.