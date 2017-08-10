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Цукерберг создал собственный YouTube

 

Социальная сеть Facebook начала тестировать новый раздел Watch, который представляет собой витрину видеороликов. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что видеоплатформа от Facebook напоминает одновременно и телевидение, и хостинг YouTube. Пользователи смогут подписываться на видео брендов и блогеров, а также создавать собственные списки.

Соцсеть профинансировала создание нескольких оригинальных шоу, ориентированных на пользователей Facebook. Те блогеры, которые будут делать уникальный контент для платформы Watch, получат 55 процентов от рекламных доходов.

На данный момент в сервисе уже существует вкладка «Видео», но у нее нет функции сохранения роликов или их сортировки. Отмечается, что понравившиеся шоу юзеры смогут отложить в отдельный список.

Позднее планируется внедрить разделы с самыми обсуждаемыми и самыми смешными роликами.

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