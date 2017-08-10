"Исламское государство" грозит устроить резню в Тегеране

Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала в Интернете видеоролик, в котором призывает иранцев к восстанию против Исламской Республики, а также угрожает ей терактами. Об этом сообщает Newsru.co.il.

"Мы будем резать горло вашим собакам в центре Тегерана точно так же, как делаем это в Сирии и Ираке", - заявляет мужчина с автоматом Калашникова, скрывающий лицо под черной балаклавой.

Он также напоминает об июньском нападении на иранский парламент и мавзолей основателя ИРИ – аятоллы Рухоллы Хомейни. Жертвами двойного теракта тогда стали 18 человек.

В ответ Иран подверг ракетному обстрелу базы "Исламского государства" в Сирии. Арестованы десятки подозреваемых в причастности к теракту, а организатор ликвидирован в ходе полицейской операции.