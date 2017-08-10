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В России националистки избили азербайджанку

Автор: Отдел информации 

В Республике Коми в городе Усинске две жительницы получили условные сроки за жестокое избиение азербайджанки на почве расовой неприязни, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Невские новости».

Инцидент произошел в начале марта 2016 года. Тогда две жительницы общежития, расположенного на улице 60 лет Октября, напали на свою 33-летнюю соседку, являющуюся уроженкой Азербайджана. Женщины избили жертву в ее же собственной комнате и грозились при этом убить ее.

В ходе следственных действий было установлено, что преступление было совершено на почве расовой ненависти. Нападавшие были признаны виновными в преступлениях, подпадающих под статьи «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица», «Угроза убийством по мотивам национальной ненависти и вражды» и «Нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, совершенные по мотивам национальной ненависти и вражды» и получили наказание в виде 1,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. При этом сами обвиняемые свою вину так и не признали.

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