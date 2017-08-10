Пока бакинцы изнывают от жары, арабы, которых те же бакинцы активно обсуждают в соцсетях, ищут в Азербайджане … прохлады. Бакинская жара для них – спасение от своей, арабской жары, которая достигает, к примеру, в Ираке до 51 градуса по Цельсию. Об этом пишет The New York Times.

Арабы, которые могут себе позволить выехать за границу, чтобы отдохнуть от жары, имеют множество вариантов, говорит Мустафа Джавад, менеджер по маркетингу агентства путешествий и туризма в Багдаде «Мустафа аль-Мерджан». «Наиболее популярными направлениями для иракцев являются Турция, Азербайджан, Россия и Беларусь, поскольку они находятся неподалеку, а издержки (на поездку. – Ред.) доступны большинству иракцев», - добавил он.

К тому же побывавшие в Баку арабские видеоблогеры дают подробные инструкции о том, как получить электронную визу в Азербайджан не сходя со своего дивана. Уже упоминавшийся ранее на haqqin.az марокканский путешественник Амин Бушаг распространил инструкцию, которая облегчит приезд в Баку многим туристам из арабских стран. Кстати, эта инструкция будет полезна и гостям из других стран. Арабы под видеоблогом уже благодарят Амина Бушага.

Кстати, рассказал он и о курсе маната, и об отелях и хостелах в Азербайджане. Предупредил и о том, что в заполняемой анкете есть вопрос: «Были ли вы в Нагорном Карабахе или на других территориях, оккупированных Арменией?».