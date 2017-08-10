Россия решила обойти санкции при помощи биткоинов

Российские власти начали активно интересоваться криптовалютой, поскольку рассматривают её в качестве инструмента для обхода западных санкций. Об этом в эфире канала MSNBC заявил бывший сотрудник ЦРУ и обозреватель The Daily Beast Марк Джонсон. Он также опубликовал статью, в которой заявляет, что якобы переход на криптовалюты обусловлен ужесточением санкций.

"Мне кажется, русские заинтересовались криптовалютой по многим причинам. Вы знаете, что в рамках закона криптовалюту можно использовать в очень разных целях. Но особый акцент в своей статье я сделал на том, что санкции, введённые против России, с каждым днём становятся всё жёстче. Это подстёгивает русских к поиску других способов вывести деньги из страны. И санкции, которые недавно ввёл Конгресс, думаю, ещё больше усложнят им перевод денег, и поэтому они и ищут альтернативу", — заявил Марк Джонсон.

При этом он напомнил, что буквально год назад в России обсуждался закон о запрете биткоинов.

"Это очень интересно, потому что история по-настоящему началась именно тогда. Я внезапно обнаружил: они начали говорить, что не только не поставят криптовалюту вне закона, но заинтересованы в создании собственной криптовалюты", — заключил Джонсон.