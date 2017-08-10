Япония и США начали совместные учения

В четверг на северном японском острове Хоккайдо начались военные учения Японии и США. Об этом заявило Министерство обороны Японии, передает ТАСС.

Согласно информации, учения продлятся до 28 августа, и в них примут участие американские конвертопланы MV-22 Osprey, несмотря на опасения японской стороны после недавнего инцидента у берегов Австралии.

Подчеркивается, однако, что первый день учений пройдет без участия MV-22 Osprey.

Напомним, что 5 августа у восточного побережья Австралии потерпел крушение конвертоплан MV-22 Osprey - летательный аппарат с поворачивающимися двигателями, обладающий качествами турбовинтового самолета и вертолета. На его борту находились 26 человек, из них спасены были 23 и трое погибли.