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Азербайджан сократил антитеррористический список

 

Служба финансового мониторинга при Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджана удалила из списка лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, гражданина Бахрейна Адыля Мухаммада Махмуда абд Аль-Халига, передает Trend.

Согласно сообщению, в 2007 году он был арестован за поддержку террористической группировки "Аль-Каида".

Это уже двадцатое изменение, внесенное в список в 2017 году. Ранее из списка были исключены лица, находящиеся под режимом международных санкций за поддержку терроризма, и добавлен ряд других физических лиц.

Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

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