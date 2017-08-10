Глава турецких путчистов: «Я позвонил командующему ВВС Азербайджана»

В преддверии провалившегося в Турции путча экс-командующий ВВС Турции Акын Озтюрк, считающийся одним из основных организаторов военного переворота в Турции, звонил в Азербайджан. Как сообщают турецкие СМИ, генерал Акын Озтюрк дважды связывался с командующим ВВС Азербайджана.

Следствие установило, что за несколько дней до путча Акын Озтюрк звонил в Великобританию, Ирландию, Северную Корею, Бельгию, Германию и Азербайджан.

Стоит отметить, что Акын Озтюрк должен был стать новым президентом Турции, если бы мятежники добились своей цели.

Еще в апреле 2017 года турецкие СМИ обнародовали телефонный номер 051 660 00 38, на который дважды звонил мятежный турецкий генерал. Данный номер в настоящее время заблокирован, однако тогда установить его владельца оказалось невозможным.

Прояснил вопрос сам Акын Озтюрк, давший показания на одном из многочисленных судебных слушаний по делу о попытке госпереворота. В числе прочего Озтюрк признался, что в преддверии событий 15 июля дважды звонил командующему ВВС Азербайджана.

По словам генерала, в первый раз он поздравил своего азербайджанского коллегу с праздником, а во второй - выразил ему соболезнования в связи с гибелью азербайджанских солдат в результате перестрелки на линии фронта в Карабахе.