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Шаварш Кочарян: «Санкции против России повлияли на Армению»

 

«Когда в экономике России происходят негативные явления, очевидно, что они влияют на всех соседей». Об этом заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись темы санкций против РФ, передает Panorama.am.

По его словам, кризис в России повлиял и на члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армению. «Для всех нас очевидно: страны, которые каким-либо образом связаны с Россией – будь то в плане рабочей силы, экономических отношений или в плане реализации товаров, могут ощутить это воздействие. Это ни для кого не является секретом», – сказал Ш. Кочарян.

Кочарян также отметил, что республике нужно развивать экономическую дипломатию не только с Россией, но со всеми,с кем это выгодно делать для Армении.

«Посему мы должны развивать экономическую дипломатию со всеми странами, с которыми это выгодно. В данном контексте нужно укреплять существующие связи и создавать новые», – сказал Кочарян.

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